Advent in Vorarlberg

Bei "Advent in Vorarlberg" erwartet die Zuschauer eine stimmungsvolle Reise durch Vorarlberg in der Vorweihnachtszeit. Die Sendung bietet eine abwechslungsreiche Kombination von interessanten Geschichten, Brauchtum und Volksmusik aus Schoppernau im Bregenzerwald, Brand im Brandnertal und Riezlern im Kleinwalsertal. Im Zisterzienser-Kloster Mehrerau singen die Mönche einen Rorate Choral, der Altabt stellt seine historische Uhrensammlung vor und in der Klosterbibliothek werfen wir einen Blick auf die kostbaren Bücher.