Rudolf Nurejew gilt bis heute – 23 Jahre nach seinem Tod – als einer der berühmtesten Tänzer des klassischen Balletts. Als einer, der in einem Waggon der Transsibirischen Eisenbahn auf die Welt gekommen war, blieb er immer in Bewegung, um als der hellste Stern kometenhaft am Balletthimmel aufzusteigen.