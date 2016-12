ZIB

EU will Flüchtlinge ab März wieder nach Griechenland zurückschicken können / Österreich übernimmt OSZE-Vorsitz / Syrischer Präsident Assad lehnt Feuerpause für Aleppo ab / Aufräumarbeiten nach Erdbeben in Indonesien / Bundesheer offenbar als Arbeitgeber wieder attraktiver / Holocaust-Überlebender Burger gestorben / „Die Zirkusprinzessin“ an der Wiener Volksoper