Weihnachten...ohne mich, mein Schatz! Prominent besetzte Beziehungskomödie

Von Weihnachtsfrieden keine Spur! In der turbulenten Komödie von Regisseur Dennis Satin ("Edel & Starck", "Stadt, Land, Mord") geraten sich die ehelichen Streithähne Henry Hübchen und Jutta Speidel richtig schön in die Haare, um am Ende doch wieder Gemeinsamkeiten zu entdecken.