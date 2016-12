Autofocus Von Wien nach Graz mit 0 Emissionen

Bei der Automobilentwicklung kommt zur Zeit niemand am Thema Elektroantrieb vorbei. Ein stetig wachsendes Angebot an Modellen, immer mehr Ladestationen in ganz Österreich und auch die aktuellen steuerlichen Anreize könnten der emissionsfreien Mobilität noch einen ordentlichen Schub verpassen. Autofocus testet wie alltagstauglich die aktuellen Modelle sind.