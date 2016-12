Seitenblicke

*Die Lions in Schönbrunn /*Monika und Viktor..../*Ein Würstel für den guten Zweck...

*Monika und Viktor....

...nämlich Gruber und Gernot - was für eine Paarung, was für eine grenzübergreifende Zusammenarbeit, was für ein Kräftemessen von Könnerin und Könner!