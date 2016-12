Report Spezial zur Bundespräsidentenwahl

Wie kann der Sieger in einem langen Wahlkampf das höchste Amt im Staat mit Würde und Respekt ausüben? War Österreich politisch wirklich noch nie so tief gespalten wie jetzt? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass auch schon früher Bundespräsidenten ihr Amt unter schwierigen Umständen angetreten haben, nachdem ideologische Lager einander in Wahlkämpfen scheinbar unversöhnlich gegenübergestanden sind.