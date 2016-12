heute leben

Alkolocks | Wirtschaft: ÖBB | Licht ins Dunkel | Advent in Vorarlberg | Adventkalender 7 | Mag. Sonja Burghard | Neujahrskonzert-Kostüme | Wolfgang Reichl | Stargast: Ferdinando Chefalo

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Am kommenden Sonntag tritt der neue Fahrplan der ÖBB in Kraft. Damit verbunden sind auch wieder Preiserhöhungen. Es wird aber auch das Angebot ausgeweitet, vor allem im Bereich der Regionalzüge und S-Bahnen. Wir haben uns umgehört, ob Bahnfahrer mit der ÖBB zufrieden sind.

In unserem heutigen „Licht ins Dunkel“ Beitrag besucht unsere Kollegin Elisabeth Engstler den dreieinhalbjährigen Theodor aus Wien. Er ist mit einem Gendefekt zur Welt gekommen und leidet deshalb an einer Muskelschwächeerkrankung. „Licht ins Dunkel“ unterstützt die alleinerziehende Mutter bei der Finanzierung von wichtigen Spezialtherapien.

Advent in Vorarlberg

Mit Advent in Vorarlberg erwartet Sie morgen am späten Nachmittag ein Fernseh-Highlight. Die Sendung führt Sie in vier Vorarlberger Talschaften. Es erwarten die Fernsehzuschauer Advent und Weihnachtlieder, sowie besinnliche und spannende Geschichten und Gespräche. Ein kleiner Vorgeschmack darauf schon heute.