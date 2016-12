heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Feiertagsöffnung

Seit 1995 dürfen Geschäftstreibende ihre Geschäfte am 8. Dezember in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr öffnen. Für viele ein weiterer Einkaufstag in der Vorweihnachtszeit, der ausgiebig genutzt wird. Andere hingegen lehen die Öffnung am Feierteig weiterhin ab und verweigern diesen Shopping-Tag.

Markus Waibel hört sich heute um, wie die Wirtschaft und die Kunden über die Feiertagsöffnung denken.