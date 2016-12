Schmetterling und Taucherglocke ("Le scaphandre et le papillon") Lebensbejahende True Story aus Frankreich

Vierfach Oscar-nominierte, eindringliche Verfilmung der schicksalshaften Autobiografie von Jean-Dominque Bauby. In einer Tour de force hält Mathieu Almaric ('James Bond - Ein Quantum Trost') dabei fest an der poetischen Schönheit des Lebens. Golden Globe für Bester Fremdsprachiger Film und für Regisseur Julian Schnabel!

Der weltbekannte New Yorker Künstler Julian Schnabel erzählt in seinem dritten Kinofilm (nach "Basquiat" und "Before Night Falls") die wahre Geschichte des Herausgebers der Modezeitschrift 'Elle', Jean-Dominique Bauby, der mit 43 Jahren einen Schlaganfall erlitt und einen Bestseller schrieb.

ZUR STORY

Im Dezember 1995 erleidet Jean-Dominique Bauby, Vater von zwei Kindern, einen massiven Schlaganfall, durch den sein Hirnstamm massiv geschädigt wird. Als er zwei Wochen nach dem Anfall aus dem Koma im nordfranzösischen Berck-sur-Mer erwacht, ist er nicht nur stumm, sondern auch vom Kopf bis zu den Zehen gelähmt. Er kann nur seinen Kopf ein wenig bewegen und mit seinem linken Augenlid blinzeln. Dieses seltene Phänomen wird als Locked-in-Syndrom (L.I.S.) bezeichnet. In 14-monatiger Arbeit diktiert Bauby nur mithilfe eines Alphabets, das ihm Buchstabe für Buchstabe vorgelesen wird und auf das er mit dem Blinzeln seines funktionierenden Auges reagiert. In seinem Buch lässt Bauby nicht nur sein Leben Revue passieren, sondern auch ganze Gedankenwelten entstehen, die ihn erkennen lassen: Glück bedeutet zu realisieren, dass man liebt und geliebt wird. Seine Autobiografie erschien in Frankreich am 6. März 1997 bei Les Éditions Robert Laffont; Bauby starb nur drei Tage später an Herzversagen.