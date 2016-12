Zeit im Bild

Aleppo in Syrien steht vor dem Fall / Flugzeugabsturz in Pakistan. Möglicherweise Österreicher unter den 48 Toten / Fast hundert Tote und viele Vermisste nach Beben in Sumatra / Nach der PISA-Studie kritisiert die Opposition die Bildungspolitik – dazu eine Analyse / Scharfe Kritik des Fiskalrates an der Hunderteuro-Einmalzahlung an Pensionisten / Abschiedsbesuch von Ban Ki-moon in Österreich / Der italienische Premier Mateo Renzi tritt zurück / Österreich holt immer mehr Goldreserven nach Österreich / Georgia O’Keeffe Ausstellung im Bank Austria Kunstforum