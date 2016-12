kreuz und quer Die Kraft der Rituale

Feste und Rituale sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Viele davon werden mit der Kirche gefeiert: Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, um nur einige zu nennen. Der Mensch braucht Rituale: Sie geben Halt und Struktur in unserem manchmal unübersichtlichen, so hektischen Alltag. Sie helfen dabei, den Übergang von einer Lebensphase zu einer neuen besser zu bewältigen. Jahrhundertelang hatte die Kirche ein Monopol für Beerdigungen, Taufen oder Hochzeiten. Auch wenn sich die Gesellschaft säkularisiert - das Bedürfnis nach Ritualen und Feiern ist auch in einer säkularen Gesellschaft vorhanden. Eine Dokumentation über die Kraft von Ritualen.