heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Naturweine oder auch Orange-Wines genannt haben schon seit Jahren ein eigenes Segment und Liebhaber in der Weinszene gefunden. Diese Weißweine werden ähnlich wie Rotwein auf der Maische vergoren, dadurch erhalten sie viele Gerbstoffe und Extrakte. Geschmacklich sind sie jedoch nicht jedermanns Sache. Wir haben in Wien zwei junge Weinhändler besucht die sehr erfolgreich die Welt der Naturweine präsentieren.

Stargäste: Robert Meyer & Astrid Kessler

Der Zirkus kommt in die Stadt. Also zumindest in die Wiener Volksoper, wo man am Freitag Premiere der "Zirkusprinzessin" feiert.