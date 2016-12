Die Barbara Karlich Show Singleleben ade: So finde ich mein neues Glück

Christine, 49, Angestellte im Magistrat in Wien,

lernt überall Männer kennen. Der Traumprinz war bislang noch nicht dabei. Sie erzählt: Es ist eine Frechheit, wie man heute als Single-Frau behandelt wird. Die meisten Männer haben kein Benehmen mehr. Das macht es für mich sehr schwer, denn alles, wonach ich mich sehne, ist einfach nur ein intelligenter, normaler Mann, der mit mir auf Augenhöhe ist." Christine weiß auch genau, was sie nicht will. "Einen hörigen Mann. Ich will keinen Mann, der von der Brücke springt, wenn ich ihn dazu auffordere. So einen Typ Mann hatte ich schon und das hat genau zehn Tage gedauert." Auch Männer, die nach einer Frau suchen, die den Haushalt führt, sind Christine ein Dorn im Auge. "Man kann lernen, wie man eine Waschmaschine bedient. Auch ich habe gelernt, eine Bohrmaschine zu bedienen und Wände auszumalen."