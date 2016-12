Thema

Gerüchte, dass Martina R. finanzielle und psychische Probleme gehabt haben soll, machen in Schildberg die Runde. Alle drei Kinder von Martina R. waren im sozialpädiatrischen Zentrum Sonnenschein in St. Pölten in Therapie. Dort ist man tief betroffen. „Martina R. war eine Mutter wie viele andere auch“, heißt es. Der Vater der Kinder lebt in Wien. Kontakt zur Familie hatte er offenbar keinen. Was hat die 35jährige Martina R. dazu gebracht, ihre Familie auszulöschen? Markus Stachl berichtet.