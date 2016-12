Monty Python's Der Sinn des Lebens ("Monty Python's Meaning of Life") Der Kultklassiker!

Mit dem Start der revolutionären TV-Serie "Monty Python and the Flying Circus" anno 1969 rissen sie die britischen Fernsehzuseher aus ihren geblümten Ohrensesseln und katapultierten sie in eine neue Ära der Comedy. Die schrille Mischung aus schwarzhumorigen Sketchen, schrägen Animationen und absurder Situationskomik garniert mit einer Prise Gesellschaftskritik machte aus dem Sextett Vorreiter eines völlig neuen Comedy-Stils. Zwischen den Jahren 1971 und 1983 etablierte sich Monty Python mit insgesamt fünf Kinofilmen, darunter dem Welthit "Das Leben des Brian" mit dem legendären Titellied "Always look on the Bright Side of Life", als internationales Kulturphänomen. "Monty Python's Der Sinn des Lebens" aus dem Jahre 1983 war der letzte gemeinsame Film der Humoranarchisten.

Tausendsassa Michael Palin

Unter den Mitgliedern, die von Anfang an dabei waren, befand sich auch Michael Palin (Bild, 73). Nach seinen Einsätzen bei Monty Python machte sich der in Sheffield geborene Brite mit Auftritten als Schauspieler ("Ein Fisch namens Wanda"), erfolgreicher Moderator von Reisemagazinen ("In 80 Tagen um die Welt") und Autor ("Hemingways Stuhl", 1996) einen Namen. Der inzwischen zum 'Commander of the Order of the British Empire' (CBE) ernannte Star lebt mit seiner Frau Helen Gibbins im Londoner Viertel Hampstead Heath und ist Vater von drei Kindern.



Michael Palin während eines Phototermins für die TV-Serie "Clangers" anlässlich der MIPCOM in Cannes, am 6. Oktober 2015. Quelle: APA/AFP PHOTO/VALERY HACHE