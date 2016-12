heute konkret

Barrierefreiheit

Seit 1. Jänner 2006 gilt in Österreich das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) das Ziel das zum Ziehl hat, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dazu zählt insbesondere der gleichberechtigte Zugang zu öffentlich verfügbaren Dienstleistungen, der durch bauliche Barrieren oftmals nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist.

In vielen Bereichen wurde diese Gesetz auch schon umgesetzt. Aber nicht jede Unternehmerin, jeder Unternehmer hat die finanziellen Mittel, sein Geschäft barrierefrei zu gestalten. Oft sind große bauliche Maßnahmen notwendig, die natürlich Geld kosten.