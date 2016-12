heute leben

Kältetelefon | Licht ins Dunkel | Medizin: Gefäßerkrankungen | Metallrestauratorin | Adventkalender 3 | Lena Doppel:"Online shopping" | Barbara Rett trifft auf "Schöne Bescherung" von Alan Ayckbournes | Stargast: Heinz Marecek

Kältetelefon Die Temperaturen in der Nacht sind momentan wirklich frostig, gestern hat es in manchen Landeshauptstädten sogar bis -7 Grad gehabt: Damit Obdachlose bei diesen Temperaturen nicht erfrieren, hat die Caritas in Wien ein sogenanntes „Kältetelefon“ eingerichtet.

Licht ins Dunkel In unserem heutigen „Licht ins Dunkel“ Beitrag besuchen wir die 24-jährige Stephanie in Fieberbrunn in Tirol. Sie ist seit ihrer Geburt schwer behindert und kann ohne fremde Hilfe weder essen noch trinken. Dennoch studiert sie Jus und sitzt im örtlichen Gemeinderat.

Medizin: Gefäßerkrankungen Herzinfarkt und Schlaganfall sind die dramatischen Folgen der Artherosklerose, der Verkalkung der Blutgefäße. Viel weniger bekannt ist, dass auch die Arterien in den Beinen verstopfen können. Immer mehr auch jüngere Menschen leiden an Durchblutungsproblemen der Beine. Es drohen offene Wunden und im schlimmsten Fall eine Amputation. Das muss nicht sein, beklagen Gefäßexperten. Sie fordern eine bessere Früherkennung und Behandlung in spezialisierten Gefäßzentren.

Metallrestauratorin In unseren Kirchen und auf den Friedhöfen befinden sich vielfach kostbare, Jahrhunderte alte Raritäten. Kelche, Reliquienschreine, Kreuze. Sie gilt es fachgerecht und behutsam zu restaurieren, damit sie wieder in vollem Glanz erstrahlen. Nur wenige Spezialisten beherrschen diese Kunst, darunter auch die Frau, die wir jetzt in ihrer Werkstatt besuchen.

Adventkalender 3 Diese Bundespräsidentschaftswahl hat nicht nur Österreich in Atem gehalten, auch zahlreiche Medienvertreter aus dem Ausland waren gestern beim Finale in der Hofburg dabei. Ein Schweizer Journalist, der schon seit vielen Jahren Österreich beobachtet und seine Politik bissig kommentiert, verbirgt sich heute hinter unserem 3. Türl des "heute leben" Adventkalenders.

Lena Doppel: "Online shopping" Geschenke einkaufen kann man mittlerweile ganz einfach von zu Hause erledigen. Ob Bücher, Computer, Bekleidung, Kosmetika oder Möbel: das Einkaufen im Internet ist völlig alltäglich geworden. Die Frage die sich hier stellt ist: Ist online bezahlen auch wirklich sicher? Unsere New-Media Expertin Lena Doppel wird uns das in "heute leben" beantworten.

Barbara Rett trifft auf "Schöne Bescherung" von Alan Ayckbournes Ausgerechnet Weihnachten, das Fest der Liebe, ist die hektischste Zeit des Jahres. Wo Harmonie herrschen muss, brechen Spannungen auf diese Erfahrung hat wohl fast jeder schon machen müssen. Und darauf basiert der Komödienklassiker "Schöne Bescherunges" von Alan Ayckbournes Komödie. Barbara Rett ist eingetaucht in die Welt von Harmonie und Chaos. Sie hat die Proben am Landestheater St. Pölten besucht.

Stargast: Heinz Marecek