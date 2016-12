Die Barbara Karlich Show Millionäre bei Barbara: Macht Geld glücklich?

war elf Jahre lang mit einem bekannten Schweizer Unternehmer verheiratet und hat sich mit Immobilien und Börsentransaktionen ein Millionenvermögen erarbeitet. "Böse Zungen behaupten immer wieder, dass ich durch die Scheidung reich geworden bin, tatsächlich habe ich mir mein Vermögen hart erarbeitet." Heute zählt sie zu den bekanntesten Millionärinnen in der Schweiz und ist überzeugt: "Geld zu haben macht nicht nur sexy und attraktiv, sondern auch glücklich und unabhängig. Ich weine lieber in meinem Penthouse als in einer kleinen Wohnung ohne Heizung. Aber reich zu sein hat nicht nur Vorteile, denn es gibt auch viele Neider."

Robert, 47, Management-Trainer aus Bayern,

ist gelernter Konditor, eröffnete in jungen Jahren ein Fitnessstudio und strebte immer nach Erfolg und Reichtum. "Luxusgüter waren mir immens wichtig. Ich leistete mir teure Autos und lebte in Saus und Braus. Ich war reich und konnte mir einfach alles leisten." Heute weiß Robert, dass er damals in einer Scheinwelt gelebt hat und über zwanzig Jahre lang luxussüchtig war. "Ich war sehr egoistisch und habe versucht, meine Schwächen zu kompensieren. Heute habe ich eine ganz andere Einstellung zu Materiellem. Ich bin jetzt auch glücklich, wenn ich keine Millionen mehr am Konto habe."