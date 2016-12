Niccolo Paganini, der größte Geigenvirtuose aller Zeiten, erobert in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts Europa in einem noch nie da gewesenen Sturm. Es wird gemunkelt, er habe dem Teufel seine Seele verkauft, um so virtuos spielen zu können.



Frauen fallen bei seinen Konzerten reihenweise in Ohnmacht und zahlreiche Gerüchte umranken ihn. Was seinem geschäftstüchtigen Manager Urbani mehr als recht ist: Paganini, der Teufelsgeiger und große Verführer, unnahbar, geheimnisumwittert und von einer unvergleichlichen Faszination füllt Opernhäuser allerorts! Doch das Glück bleibt dabei auf der Strecke.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Regie Bernard Rose

Drehbuch Bernard Rose

Hauptdarsteller David Garrett (Paganini)

Jared Harris (Urbani)

Andrea Deck (Charlotte)

Christian McKay (John)

Joely Richardson (Ethel)

Veronika Ferres (Elizabeth)

Helmut Berger (Lord Burghersh)