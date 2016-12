Wahl 16 IM ZENTRUM Spezial: Wer ist Präsident? Das Ende eines Wahlmarathons

Schlusspunkt im längsten Wahlkampf in der Geschichte der Republik. Wer ist Präsident? Ob das Ergebnis am Sonntagabend feststeht oder nicht - es wird eine Premiere in der zweiten Republik: Erstmals wird der Mann in der Hofburg nicht aus den Reihen einer der beiden traditionellen Parteien SPÖ oder ÖVP kommen. Leitet das eine Zäsur in der Innenpolitik der Nachkriegszeit ein? Und ist damit auch das Ende des Dauerbrenners Rot-Schwarz als Regierungsmodell eingeläutet? Hinterlässt dieser Wahlkampf ein gespaltenes Land? Und wie kann diese Spaltung überwunden werden?

Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher:



Hans Niessl

Landeshauptmann Burgenland, SPÖ



Werner Amon

Generalsekretär, ÖVP



Johann Gudenus

Vizebürgermeister Wien, FPÖ



Eva Glawischnig

Bundessprecherin „Die Grünen“



Anton Pelinka

Politikwissenschafter





