Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Pornosucht - Sexualtherapeut MR Dr. Georg Pfau klärt auf

Pornografie kann zu einem ähnlichen Problem werden wie z.B. Drogen oder Alkohol. Die Zahl der Jugendlichen, die pornosüchtig sind, steigt derzeit rasch an. Diese Jugendlichen bräuchten Aufklärung - "in jeder Hinsicht". Dr. Pfau geht dazu in Schulen und teilt mit uns seine Erfahrungen, aber auch Ansätze, diese Sucht zu erkennen und mit ihr umzugehen.

Chronisch krank - Mag.a Michaela Liepold

Die Anfang 30jährige, gebildete junge Frau erzählt, wie sie damit umgeht, ein ganzes Leben lang nie gesund zu sein. Chronisch Kranke brauchen kein Mitleid, sie brauchen Hilfe und Lösungen.

Wettbetrug - Dominique Taboga

Der ehemalige Fussballstar manipulierte Spiele und stürzte damit nicht nur sich selbst und seine Familie ins Unglück, sondern saß auch dafür im Gefängnis. Taboga hat ein Leben als Fußballprofi und als Krimineller hinter sich. Er erzählt über Wettspielmafia, Schwarzgeld und Doping, seine Ehe, Familie, Selbstmordabsichten und Scheidung. Und wie er es geschafft hat, wieder auf die rechte Bahn zu kommen.