Monaco Franze Ein ernsthafter älterer Herr

Mit 49 1/2 Jahren steckt Monaco Franze plötzlich in einer Lebenskrise. In einer Art Torschlusspanik verknallt er sich in die hübsche 19-jährige Jacqueline. Um sich und vor allem ihr zu beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, tritt Monaco in einem selbstmörderischen Boxkampf gegen den berüchtigten Mittelgewichtler 'King Ludwig' an.