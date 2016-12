Columbo - Wein ist dicker als Blut ("Columbo - Any Old Port in a Storm")

Der Winzer Adrian Carsini hängt mit ganzem Herzen an seinem Weingut. Als sein jüngerer Bruder Ric den Besitz verkaufen will, um seine Verlobte in großem Stil heiraten zu können, tötet Carsini seinen Bruder und täuscht einen Unfall vor. Rics Verlobte wendet sich an Lieutenant Columbo. Für Carsini wird es brenzlig. Hauptdarsteller Peter Falk (Inspector Columbo)

Donald Pleasence (Adrian Carsini)

Gary Conway (Ric)

Julie Harris (Karen Fielding)

Dana Elcar (Falcon)

Regie Leo Penn

Drehbuch Stanley Ralph

Musik Dick De Benedictis