Erste Anzeichen einer Kehlkopfentzündung sind Husten und Heiserkeit. Dazu kommen Schmerzen beim Schlucken und Sprechen und manchmal tritt auch Fieber auf. Der Kehlkopf befindet sich am Eingang der Luftröhre und ist am Schlucken und an der Stimmbildung beteiligt. Kommt es zu einer Entzündung schwellen die Kehlkopfschleimhaut und die Stimmbänder an.





Moderation: Ricarda Reinisch