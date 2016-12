Bürgeranwalt

Umstrittene Vermietung eines Eigenheims an Touristen, Ärger über Denkmalschutz (nachgefragt) und Proteste gegen ein Wohnbauprojekt in Kremsmünster, das sind die Themen unserer nächsten Sendung.

UMSTRITTENE PRIVATVERMIETUNG

Wann und wie oft darf ein Privater sein Eigenheim an Gäste vermieten? Wann kommt er mit dem Gesetz in Konflikt?



Familie L. aus Obertraun hat einen Nachbarn, der in seinem Haus Privatzimmer an Touristen vermietet. Das dürfe er nicht, weil er nicht mit den Gästen unter einem Dach, sondern im Ausland lebt, argumentiert Volksanwältin Brinek und fordert die Behörde zum Einschreiten auf.