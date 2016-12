Land und Leute

Die Kandidaten für die Schlussrunde zum „Land und Leute Favorit 2016“ stehen fest – der Gemüsebauer aus dem Burgenland, der Holzkünstler aus Salzburg und der Rübenbauer aus Osttirol. Weihnachtlich wird es auf einem Bauernhof in Oberösterreich und im Burgenland gibt es Genussvolles mit Edelkastanien. In Kärnten zeigt uns ein Jäger seine Winterarbeit.

Aus sechs Kandidaten hat das Publikum des TV-Magazins „Land und Leute“ die drei Finalisten ermittelt – und die stellen sich nun in der Sendung vom 3. Dezember noch einmal der Wahl der Zuseherinnen und Zuseher. Es sind dies... *Kandidat 1: der Gemüsebauer aus dem Burgenland, der die weltweit größte Sammlung an Tomatensaatgut besitzt und Gemüse besonders haltbar macht. *Kandidat 2: der Holzkünstler aus Salzburg, der aus dem Zirbenholz von seiner eigenen Alm besondere Stücke fertigt. *Kandidat 3: der Rübenbauer aus Osttirol, der die traditionelle Osttiroler Herbstrübe anbaut und erfolgreich Rübenkraut vermarktet. Abstimmen kann man direkt nach der Sendung unter der Telefonnummer 0800 312 313 Wir haben bis 18 Uhr zehn Leitungen für Sie geöffnet.

Eine Reportage aus dem Kastanienhain in Liebing im Burgenland – dazu bereitet Bäuerin Andrea Plemenschits köstliche Festtagsgerichte, die sie mit Edelkastanien verfeinert. Kontakt: Andrea Plemenschits Hauptstraße 47 7444 Klostermarienberg Tel.: 02611/ 2373

Was alles zu den wild-ökologischen Aufgaben der Jagd gehört und was gerade auch im Winter zu tun ist, zeigt ein Kärntner Jäger aus Irschen im Drautal. Kontakt: Christian Nagele Aufsichtsjäger Irschen Tel.: 0660/ 6965138

Weihnachten am Bauernhof.

In der Weihnachtszeit präsentiert der Vierkanthof von Gerlinde Hofer in Sierning in Oberösterreich Köstlichkeiten aus Schafmilch – vom Käse über Schokolade bis hin zur Seife.



Kontakt:

Gerlinde Hofer - Florex GmbH

Niederbrunnernstr. 13

4522 Sierning

Tel.: 07259 3010