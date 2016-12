Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Saisonstart ohne Personal: Wie der Tourismus um Köche und Kellner wirbt

Kurz vor der Wintersaison herrscht Alarmstimmung in vielen Skiregionen: Ob Service oder Küche - es mangelt an Personal. Allein im Salzburger Pinzgau fehlen 300 Köche, so die ernüchternden Zahlen. Auf der Suche nach qualifizierten Saisonkräften hofft etwa die Salzburger Hotellerie, wie schon vor zehn Jahren, auf Fachkräfte aus Ostdeutschland. Doch was läuft derzeit schief im Tourismus und am Arbeitsmarkt? Sind es tatsächlich die Arbeitsbedingungen, miese Unterbringung oder geringe Entlohnung, die Köche und Kellner abschrecken? Und was ist mit jenen Saisonbetrieben, die in bestens ausgestattete Personalunterkünfte investiert haben und ihr Personal gut entlohnen? ECO ist auf Lokalaugenschein in Obertauern, wo am 3. Dezember offiziell die Wintersaison eröffnet wird und noch immer Dutzende Fachkräfte fehlen. Bericht: Emanuel Liedl, Christina Kronaus