heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Adventkalender 2

Es ist einfach nur furchtbar und bedrückend, was in Böheimkirchen geschehen ist: Eine ganze Familie, Kinder - tod. Und es stellt sich wie so oft wenn so etwas passiert die Frage: Was spielt sich hinter der Fassade des Alltags ab, wie geht es den Menschen wirklich, was staut sich auf, was für Nöte gibt es und wann wird eine innere Not gefährlich. Einer, der den Blick ganz gezielt auf all das richtet, ist Reinhard Haller. Der Psychiater und Gerichtsgutachter ist heute auch der Mensch hinter unserer zweiten "heute leben" Adventkalendertüre.