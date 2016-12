Schüsse im Wald. Diesmal kommt das Wild davon, weniger Glück hat Julius Gruber: An einem ausgehobenen Grab wurde der Lokaljournalist regelrecht exekutiert. Das Werk eines Profis? Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz ( Katharina Böhm ) hat bald einen Tatverdächtigen an der Angel...

Als gewiefte und höchst unkonventionelle Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz begibt sich Katharina Böhm in München auf Verbrecherjagd. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihren Kollegen Jan Trompeter ( Stefan Rudolf ) und Paul Böhmer ( Jürgen Tonkel ).

Inhalt - 'Abrechnung'

Trotz penibler Vorbereitungen läuft beim Mord an Lokaljournalist Julius Gruber einiges schief. Die Täter werden von einem Passanten überrascht und müssen überstürzt fliehen. Wenige Stunden später stoßen Kommissarin Vera Lanz und ihr Assistent Jan Trompeter im Keller des Ermordeten auf eine eingemauerte und bereits mumifizierte Leiche. Gut möglich, dass dieser Fund mit der großen Story in Zusammenhang steht, an der Gruber gerade gearbeitet hat. Wahrscheinlich war diese zugleich der Nagel zu seinem Sarg.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Katharina Böhm (Vera Lanz)

Stefan Rudolf (Jan Trompeter)

Jürgen Tonkel (Paul Böhmer)

Olga von Luckwald (Zoe Lanz)

Oliver Stokowski (Stefan Hartig)

Christian Aumer (Matthias Kiefer)

Peri Baumeister (Jessica Kempf)

Andreas Schadt (Julius Gruber)

Markus Hering (Kalle Piloty)

REGIE

Florian Kern

DREHBUCH

Timo Berndt

KAMERA

Bernd Fischer

MUSIK

Johannes Brandt