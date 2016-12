Schlosshotel Orth Der Haupttreffer

Sissy hat die Operation gut überstanden. Doch müssen Georg undWenzel erfahren, dass sie möglicherweise gelähmt bleiben wird. Wenzel bitte Eva die Rehabilitation zu betreuen. Eva winkt zunächst ab. Barbara, Millionenerbin einer Schokoladefirma, will sich im Schlosshotel von ihrem Scheidungsprozess erholen. Sie lernt dort Johannes kennen, einen Straßenbahnfahrer, der im Lotto gewonnen hat und "sich auch einmal etwas leisten" will. Barbara gefällt ihm und dazu glaubt er noch, dass sie keinen Schilling besitzt. Also zeigt er ihr etwas von der großen Welt.....

Co-Produktion ORF/ZDF