STÖCKL.

Barbara Stöckl begrüßt Mediziner und Autor Dietrich Grönemeyer im Nighttalk. Der Gesundheitsexperte widmet sich nicht nur aktuellen Gesundheitsfragen, sondern auch den Herausforderungen unseres Zusammenlebens. In seinem aktuellen Manifest „Wir! Vom Mut zum Miteinander“ plädiert er für mehr Respekt und Verantwortungsbewusstsein füreinander. Was verbindet alle Menschen und wie kann ein Miteinander gelingen?



Auch Ursula Ressl setzt zur Veränderung an. Mit ihrem Start-Up „Kinderkistl“, einem Onlineshop für Bastelboxen, möchte die Jungunternehmerin spielerisch das kreative Selbstbewusstsein von Kindern fördern und Eltern wie Sprösslinge näher zusammenbringen. Können Bastelutensilien im digitalen Zeitalter gegen Tablets im Kinderzimmer bestehen? Und wie geht sinnvoll schenken?



Dem Spielen kann auch Klaus Werner-Lobo als Clown einiges abgewinnen. Der ehemalige Politiker, Autor und Aktivist hat bei international renommierten Clowns studiert, um ihr Geheimnis zu ergründen. Er sagt, der Narr hat keine Angst vor der Lächerlichkeit, ist frei von Zwängen und wird dadurch gefährlich. Was steckt hinter der Macht der Narren?



Dorretta Carter, ist einer der Soul-Stimmen unseres Landes. Zuletzt hat sie als Jurorin der ORF-Show „Die große Chance der Chöre“ zahlreiche Talente entdeckt. Nicht erst seit der ORF-Erfolgsshow verzeichnen Chöre in ganz Österreich großen Zulauf. Was versetzt uns musikalisch so in Schwingung und welche Kraft geht vom gemeinsamen Singen aus?