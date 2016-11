heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Geschenke aus dem Internet

Der Stress mit den Geschenken spitzt sich zu. Einkaufsstraßen und Einkaufszentren füllen sich täglich mit Menschen, die jetzt beginnen Geschenke für ihre Liebsten zu besorgen.

Doch der Trend im Internet zu shopppen hält an. Ist es doch viel stressfreier von zu Hause oder vom Smartphone aus Bestellungen aufzugeben und sich diese vor die Türe liefern zu lassen. So einfach es ist etwas zu bestellen - so kompliziert kann zum Beispiel das Retournieren werden.

Vanessa Böttcher zeigt heute, worauf man beim Internekshopping achten sollte.