Durch die Sendung f├╝hrt Verena Scheitz

"Vor dem Duell" zwischen Hofer und Van der Bellen Heute um 20.15 Uhr werden die beiden Hofburg-Kandidaten zum letzten Mal vor der Wahl am Sonntag in einem Fernsehstudio auf einander treffen. Der Newsroom im ORF wird daher heute zur Hochsicherheitszone. Unsere Kollegin Verena Pawel, wollte wissen was alles hinter den Kulissen 2 Stunden vor dem letzten TV Duell passiert, so viel sei schon verraten: es wird gebohrt, gehämmert, Kameras werden auf Position gebracht, aber auch Schokobananen spielen bei der Vorbereitung eine große Rolle.

"Vor dem Duell" zwischen Hofer und Van der Bellen

Donnerstag, 1. Dezember 2016

20.15 Uhr, ORF 2 und ORF III



Adventkalender 1 Vielleicht haben Sie heute schon ein Türl ihres Aventkalenders geöffnet, jedenfalls tun wir das jetzt: Der "heute leben" Adventkalender besteht nicht aus Süßigkeiten sondern aus Menschen: Jeden Tag im Dezember öffnen wir ein Türl zu einem besonderen Menschen, der uns Einblick in seine "Gedanken" und sein Leben schenkt. Und wir beginnen heute mit einer Wissenschafterin, die nach neuen Welten, nach Leben im Universum sucht und einen etwas anderen Blick auf die Erde hat.

Lisa Kaltenegger

"Sind wir allein im Universum"

Weihnachtsb├╝cher von Petra Hartlieb Das Buch scheint als Weihnachtsgeschenk alle Moden und Trends zu überstehen – alle Jahre wieder landen Millionen Romane, Krimis und Bildbände unter den Weihnachtsbäumen. Buchhändlerin Petra Hartlieb stellt in „heute leben“ ihre persönlichen Top-Weihnachtsbücher 2016 vor.

Cynthia D´Aprix Sweeney

Das Nest



Melody, Jack, Bea und Leo sind Geschwister. Sie sind in ihren Vierzigern, stehen mitten im Leben und sie haben immer gewusst, sie würden eines Tages erben. Aber was, wenn die Erbschaft ausbleibt? Ein warmherziger, humorvoller und scharfsinniger Roman darüber, wie der Kampf ums Geld Lebensentwürfe und Familien durcheinanderbringen kann.

Meg Wolitzer

Die Ehefrau



Joan Castleman hat ihrem Mann alles geopfert sogar ihr Talent. Sie führt ein Leben in zweiter Reihe, ein Leben als Mutter und Muse. Sie ist die Frau des berühmten Schriftstellers Joe Castleman. Einst war er ihr Dozent für Kreatives Schreiben und sie seine begabteste Studentin. Ihm zuliebe hat sie ihre Karriere aufgegeben. Nun, Jahre später, steht Joe vor der Krönung der seinen: Ihm soll der renommierte Helsinki-Preis verliehen werden. Für Joan ist das der Anlass, während des langen Fluges zur Preisverleihung ihre Ehe zu rekapitulieren. Sie nimmt den Leser mit an den Anfang der Beziehung ins Amerika der Fünfzigerjahre und führt ihn in die literarischen Zirkel der Achtzigerjahre. Vor allem aber hinterfragt sie ihre Rolle als Ehefrau, in der sie Joe hassen gelernt hat nicht nur seiner zahlreichen Seitensprünge wegen.

Die eigentliche Demütigung ist ganz anderer Natur …

Daria Bignardi

So glücklich wir waren



Mit ihren Erinnerungen an die unbeschwerten Tage der Jugend und ihrer Leidenschaft für klassische Literatur lebt Alma lieber in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Als ihre Tochter Antonia schwanger ist, weiht sie sie ein in ein wohl gehütetes Familiengeheimnis: das spurlose Verschwinden ihres Bruders. Antonia beschließt, nach Ferrara zu reisen und sich auf eine Suche zu machen, für die ihre Mutter nie genug Kraft hatte. Doch bei ihren Streifzügen durch die mysteriös anmutende Stadt, die mit ihren mittelalterlichen Gemäuern und den schmalen Gassen die perfekte Kulisse für Heimlichkeiten und Gerüchte bietet, kommt Antonia nicht nur der Geschichte ihrer verschlossenen Mutter und dem Verschwinden ihres Onkels auf die Spur, sondern enthüllt auch eine familiäre Tragödie, die sehr viel weiter reicht, als sie jemals hätte ahnen können.

Welt-Aidstag AIDS und HIV - das sind Schlagwörter, die vor allem in den 80er Jahren für Angst und Schrecken sorgten. Wer sich damals mit dem HI-Virus infizierte, bekam schreckliche Symptome und viele starben einen grauenvollen Tod. Inzwischen gibt es Medikamente, die verhindern, dass die Immunschwächekrankheit Aids bei Infizierten ausbricht. Und heute, am Welt-Aidstag, wollen wir ihnen zeigen, dass jemand, der sich mit dem Virus angesteckt hat, leben kann wie jeder andere auch.

Licht ins Dunkel In unserem heutigen „Licht ins Dunkel“-Beitrag besucht meine Kollegin Elisabeth Engstler die 15jährige Katharina aus Wien. Sie ist schwerst mehrfach behindert, kann nicht alleine gehen und ist zudem noch blind. Für die alleinerziehende Mutter ist die Pflege von Katharina enorm kraftaufwendig. „Licht ins Dunkel“ hat mit einem speziellen Pflegebett geholfen.

Dance against Cancer Shooting Für den neuen "Dancer Against Cancer" Kalender setzte Starfotograf Fotograf Manfred Baumann Promis in bunten Kostümen in Szene und wenn wir nicht dabeigewesen wären, würde man so manche nicht wiedererkennen... nicht einmal unseren Wolfram Pirchner.

Weihnachtssterne in der Vase Der Weihnachtsstern ist nicht nur im Topf ein wahrer Hingucker, auch als Schnittblume in der Vase oder als kunstvolles Gesteck arrangiert, zieht er alle Blicke auf sich. Wie das genau aussieht und was dabei zu beachten ist, weiß unsere Floristin Angelika Ertl-Oliva.

Strumpfhosen Trends Sie verdecken kleine Makel, zaubern einen tollen Teint, können straffen und wärmen an kühlen Wintertagen, die Strumpfhosen. Lange waren sie unter den Fashionistas überhaupt nicht angesagt, doch das ändert sich diese Saison keine geht unten ohne außer Haus. Wie die heißesten Trendteile aussehen, hat uns unser Fashion und Trendscout Wolfgang Reichl zusammengestellt.

Stargast: Georg Markus „Hinter verschlossenen Türen – Menschen im Hotel“ heißt das neue Werk von Georg Markus, der dem Schicksal bekannter Persönlichkeiten wie Marlene Dietrich, Caruso, Frank Sinatra oder Billy Wilder auf der Spur ist.

Georg Markus

Hinter verschlossenen Türen

Menschen im Hotel