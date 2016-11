Die Barbara Karlich Show Allergien auf dem Vormarsch: Hysterie oder Realität?

Claudia, 48, Frisörin aus Niederösterreich,

ist davon überzeugt, dass Allergien und Unverträglichkeiten im Laufe der Zeit immer mehr werden. "Ich bin der lebende Beweis dafür. Schon seit meiner Kindheit leide ich an einer Pollen- und Gräserallergie, in den letzten Jahren kamen aber noch weitere Nahrungsmittelintoleranzen dazu. Unter anderem vertrage ich kein Glutamat, Histamin oder Kakao." Verantwortlich sind laut Claudia die zunehmende Umweltverschmutzung und die Chemie in den Lebensmitteln. Sie ist davon überzeugt, dass auch Tiere vermehrt allergisch reagieren: "Mein Hund leidet ebenfalls an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, die sich in Form einer Kehlkopfentzündung und Ohrenjucken geäußert hat."