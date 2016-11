heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Acrylamid wurde wiederholt seit Juni 2000 von schwedischen Wissenschaftlern in verschiedenen Lebensmitteln (insbesondere in stärkehaltigen und stark erhitzten Lebensmitteln wie Pommes frites) nachgewiesen. Im Körper wird Acrylamid zu Glycidamid umgewandelt. Diese Substanz steht im Verdacht, das Erbgut zu verändern und Krebs zu erzeugen. Neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge kann Glycidamid bei hoher Erhitzung auch direkt in Lebensmitteln entstehen. Diese Mengen sind jedoch gering, verglichen mit den Mengen, die im Körper aus Acrylamid umgewandelt werden können.

Licht ins Dunkel

Weihnachtszeit ist Licht ins Dunkel-Zeit. Der Verein unterstützt nicht nur Familien in Not, sondern auch Institutionen.

Eine davon ist das Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik in Altenfelden in Oberösterreich. Das sogenannte ZIS hat für sein Entwicklungsprogramm das Schlagwort Vielfalt als Chance gewählt. Die Musikvolksschule möchte sowohl Begabten, als auch Kindern mit Beeinträchtigungen ein geeignetes Lernumfeld bieten, wie Patricia Aradi berichtet.



Spendenhotline:

0800 664 2412