Richard Lugner: Schwere Zeiten für den Baumeister | Society mit Isabella Großschopf | Lost & Found im Hotel | Wirtschaft: "Lufthansa Streik" | Inklusionspreis | Mag. Sonja Burghard | Candace Bushnell in Wien | Mode: "Blumenprints" | Setbesuch: "Alt, aber Polt | Stargast: Rudolf Buchbinder

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Richard Lugner: Schwere Zeiten für den Baumeister 809 Tage hat Richard Lugners Glück mit Gattin Nummer 5 gehalten. Seit heute ist er wieder Single. Der Umtriebige Baumeister hat nun einen endgültigen Schlussstrich unter seine Ehe mit der 57 Jahre jüngeren Cathy gesetzt und ganz Österreich hat eine Meinung dazu, wie die aussieht hat unsere Kollegin Verena Pawel in seinem eigenen Reich, in der Lugner City, recherchiert.

Society mit Isabella Großschopf Heute wieder mit dabei, unsere Society Expertin Isabella Großschopf.

Lost & Found im Hotel Haben Sie schon einmal etwas im Hotel vergessen?. Wenn ja, haben Sie es wieder zurückbekommen? Wir haben uns im Falkensteiner Hotel in Wien Margareten erkundigt, was mit liegen gelassenen Gegenständen passiert.

Wirtschaft: "Lufthansa Streik" Seit der Vorwoche streiken die Piloten der Lufthansa. Tausende Flüge sind ausgefallen, täglich kostet der Streik etwa 10 Millionen Euro. Es geht ums Geld. Die Lufthansa-Piloten verlangen Gehaltserhöhungen von insgesamt 22 Prozent. Christoph Varga ist heute bei uns, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion.

Inklusionspreis Auch wenn unsere Gesellschaft immer aufgeschlossener zu werden scheint, im Hinblick auf die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen besteht noch viel Nachholbedarf. Heute Abend wird in Wien der Österreichische Inklusionspreis vergeben. Wir stellen Ihnen eines der Projekte vor, die für einen Preis nominiert wurden: das Selbstvertretungszentrum für Menschen mit Lernschwäche in Wien, Simmering.

Mag. Sonja Burghard Stress, viel Kaffee, dazu noch Rauchen und am Abend das eine oder andere Glaserl zum Entspannen. Das klingt nach einem arbeitsreichen Alltag, das sind aber auch die besten Voraussetzungen für eine Gastritis, also einer Entzündung der Magenschleimhaut

Candace Bushnell in Wien Erinnern Sie sich noch an die Fernsehserie "Sex and the City"? Geschrieben hat die Geschichten um die Hauptfigur Carrie die Autorin Candace Bushnell. Seit gestern ist die Bestsellerautorin in Wien und wir haben sie den ganzen Tag mit der Kamera begleitet.

Buchtipp 1:

Candace Bushnell

Summer and the City - Carries Leben vor Sex and the City



Buchtipp 2:

Alles über Carries wilde Highschooljahre: erste Küsse, erste Liebe, erste Enttäuschungen

Mode: "Blumenprints" Blumen gedeihen auch in der kalten Jahreszeit prächtig und zeigen, dass die leuchtenden Prints im Winter noch lange nicht passé sind. Ganz im Gegenteil sie blühen auch bei Frost. Die modischen Winterblumen kommen allerdings in dunklen, düsteren Prints auf dunklem Hintergrund. Wie das getragen wird zeigt uns heute unser Fashion und Trendscout Wolfgang Reichl.

Setbesuch: "Alt, aber Polt" Drei Jahre mussten Fans warten, doch jetzt kehrt Erwin Steinhauer in seine Paraderolle zurück: Simon Polt ermittelt wieder im Weinviertel. Eigentlich genießt Polt seinen Ruhestand ja in vollen Zügen, doch als es in den Kellergassen zu einem Todesfall kommt, ist er wieder ganz der Alte. "Alt, aber Polt" soll nun also die letzte Verfilmung sein, die auch wieder vom ORF ko-finanziert wurde. Wir waren bei den Dreharbeiten dabei.

Buchtipp:

Alfred Komarek

Alt, aber Polt

Kriminalroman

Stargast: Rudolf Buchbinder Unser heutiger Stargast ist der jüngste Student den es je an der Universität für Musik und Darstellende Kunst gab und seit über 50 Jahren konzertiert er mit den renommiertesten Orchestern und Dirigenten weltweit, Rudolf Buchbinder.