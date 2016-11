Julia - Wege zum Glück Kapitel 268

Patrizia ist verschwunden, ihr Wohnmobil ein Raub der Flammen. Eva ist in größter Sorge deswegen und mobilisiert einen Suchtrupp, während Tobias resigniert zu haben scheint. Nicht einmal seine Tochter kommt noch an ihn heran. Hagen warnt Viktoria vor allzu viel Übermut Annabelle betreffend. Getrost schlägt diese alle Bedenken in den Wind. Tatsächlich entgleitet Viktoria die Situation schon bald.



Koproduktion ZDF/ORF