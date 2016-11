ORF-Premiere: Papa und die Braut aus Kuba Heitere Romanze mit Karibik-Flair

Voll neuer Lebenslust kehrt der erfolgreiche Unternehmer Clemens Filzhofer vom Kuba-Urlaub zurück, den ihm seine Kinder zum 70er geschenkt haben. Den Grund für seine Euphorie hat er auch gleich mitgebracht: Die wesentlich jüngere Reiseführerin Esperanza, die er so bald wie möglich zu ehelichen gedenkt. Bei seinen Kindern Peter und Martina stößt diese Idee naturgemäß auf wenig Begeisterung ...

Walter Kreye, Ex-Fernsehkommissar Rolf Herzog in "Der Alte", gibt sich mit Begeisterung der Rolle des frischverliebten Witwers hin, Isabelle Redfern versprüht Lebensfreude pur als lebenslustige Kubanerin, die in der bayerischen Provinz bereits durch ihr Äußeres für Aufsehen sorgt. Mit einem Händchen für heitere wie ernste Momente inszenierte der preisgekrönte Regisseur Thorsten M. Schmidt gekonnt eine berührende Liebesgeschichte, die an Vorurteilen und kulturellen Differenzen zu zerbrechen droht.

Inhalt Nimmermüde werkelt Clemens mit knapp 70 immer noch im Familienbetrieb. Dabei würde sein Sohn Peter dort schon gern die Zügel in die Hand nehmen. Kurzerhand schickt er seinen Papa in den Urlaub nach Kuba. Als Clemens heimkehrt, folgt die böse Überraschung: Mit im Gepäck hat der Witwer die kubanische Frohnatur Esperanza. Nicht nur Liebe liegt in der Luft, auch eine schnelle Heirat. Während Peter rotsieht, stärkt Enkelin Sabrina ihrem Opa den Rücken, bis sie über ein delikates Geheimnis von Esperanza stolpert und das Schicksal seinen Lauf nimmt.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Walter Kreye (Clemens Filzhofer)

Isabelle Redfern (Esperanza Santodomingo)

Johann von Bülow (Peter Filzhofer)

Annika Kuhl (Martina Filzhofer)

Lisa Kreuzer (Agnes Poppelreiter)

Rebecca Immanuel (Andrea Filzhofer)

Ella-Maria Gollmer (Sabrina Filzhofer)

REGIE

Thorsten M. Schmidt

DREHBUCH

Hardi Sturm

KAMERA

Jochen Stäblein

MUSIK

Andreas Koslik

Live-Stream Diese Sendung wird auch als Live-Stream in der ORFTVthek angeboten. Hier geht es zur ORF-TVthek