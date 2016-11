Die Barbara Karlich Show Entliebt oder nicht? Warum kann ich dich nicht vergessen

hat ihren Mann mit siebzehn Jahren kennengelernt und kurz danach geheiratet. Nach siebenjähriger Ehe und der Geburt von zwei Söhnen folgte die Scheidung. "Er war Musiker, ständig unterwegs und ich war oft allein." Doch nach einem Jahr heiratete Helga ihren Exmann erneut. "In dem Trennungsjahr haben wir beide erkannt, dass wir einander nicht vergessen können. Etwa zehn Jahre verlief unsere Ehe dann auch wunderbar, bis er wieder in alte Verhaltensmuster fiel." Es kam wieder zur Trennung, aber ein Jahr später fanden die beiden erneut zueinander. "Wir haben noch einen Sohn bekommen, aber kurz darauf bin ich dahintergekommen, dass er schon wieder eine Nebenfrau hatte." Das führte wiederum zur Scheidung. "Entliebt habe ich mich von meinem ersten Mann nie wirklich", stellt Helga fest. "Das kann man auch erst, wenn es nicht mehr so wehtut. Manchmal sehne ich mich immer noch nach dieser Zeit mit ihm zurück."

Ernstl, 63, Pensionist aus Scheibbs,

führte eigentlich eine glückliche Ehe. "Wir waren 24 Jahre gemeinsam in der Trachtengruppe tätig, haben sieben Jahre lang unsere Musik aufgebaut und ein Familiengasthaus eröffnet. Ich war immer der Chef, aber im positiven Sinne, und – meine Frau hat mir vertraut." Bis Ernstl mit vierzig in die Midlifecrisis kam, seine Frau mit einer Angestellten betrog und sich von ihr trennte. Daraus wurde eine zehnjährige Beziehung, doch dann erging es ihm wie zuvor seiner ersten Frau. "Ich verliebe mich schnell, aber das Miteinander in meiner ersten Familie war einzigartig. Danach hat mich eine Frau nie wieder so verstanden. Sie wollte mich auch nie ändern, ein nachtragendes Wort habe ich auch nie gehört. Es ist schwierig etwas Neues aufzubauen, wenn du das Alte nicht zurücklässt", sagt er heute. "Doch ich bin glücklich, wenn meine Exfrau auch glücklich ist."