kreuz und quer diskussion Jesus - eine Zumutung

"Gott scheißt und pisst in die Wiegen" - so derb formulierte der Reformator Martin Luther die Weihnachtsbotschaft. Wie kann es sein, dass ein Mensch - ein Kind, in einem Viehstall geboren - als "Retter der Welt" proklamiert wird? Wer war Jesus von Nazareth historisch - und kann der christliche Glaube an die "Menschwerdung Gottes" heutigen Zeitgenossen noch plausibel sein? Wie kann Gott, so man an ihn glaubt, überhaupt etwas "werden"?

Darüber diskutieren der Philosoph Peter Strasser (Graz), die katholische Theologin Margareta Gruber (Vallendar bei Koblenz), der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho (Wien) und der evangelisch-reformierte Theologe Ulrich Körtner (Wien). Die Diskussion leitet Günter Kaindlstorfer.