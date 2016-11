Wahl 16 Report

Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer liegen in den Umfragen Kopf an Kopf. Im Finale des Bundespräsidentschaftswahlkampfs versuchen beide Kandidaten, Anhänger zu mobilisieren, Unentschlossene und bisherige Nichtwähler/innen für sich zu gewinnen. Der von den Grünen unterstützte Van der Bellen setzt dabei auf die Wahlhilfe prominenter Persönlichkeiten und vieler roter oder schwarzer Bürgermeister.

Der FPÖ-Kandidat Hofer versucht weiterhin mit seinem Kampf gegen „die Eliten“ und der Kritik an der EU zu punkten. Alexander Sattmann und Ernst Johann Schwarz begleiten Wahlkämpfer in der Stadt und auf dem Land und analysieren die Chancen beider Kandidaten. Live zu Gast im Studio sind die beiden Wahlkampfmanager Herbert Kickl und Lothar Lockl.

Schafft Österreich im dritten Anlauf endlich eine pannenfreie Wahl? Nachdem der Verfassungsgerichtshof die erste Stichwahl aufgehoben hat und die Wiederholung wegen schadhafter Wahlkarten verschoben wurde, bemühen sich die Behörden, weitere Probleme zu vermeiden. Die Vorbereitungen in den Gemeinden laufen auf Hochtouren, Wahlleiter und Beisitzer bereiten sich in Seminaren und mit Online-Schulungen auf den 4. Dezember vor. Eine Reportage von Martina Schmidt und Münire Inam.

Die Zahl der Arbeitssuchenden liegt auf Rekordniveau, gleichzeitig klagen immer mehr Unternehmer, dass sie offene Stellen nicht besetzen können. Nicht nur Fachkräfte fehlen, auch Hilfsarbeiter. Woran liegt es, dass sich Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht besser ausgleichen? Meinen es viele gar nicht ernst mit der Suche nach Arbeit oder verlangen die Unternehmen zu viel an Qualifikation und Flexibilität und zahlen zu wenig? Helga Lazar und Katja Winkler berichten, woran es scheitert und wie es gelingt, Langzeitarbeitslose an die richtigen Stellen zu vermitteln.