heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Palmöl

Wer sich die Zutatenliste auf den Lebensmitteln oder auch auf Kosmetikprodukten genauer ansieht wird überrascht sein. Egal ob Pizza, Margarine, Waschmittel oder Lippenstift, in fast jedem zweiten Produkt versteckt sich Palmöl oder Palmkernöl. Palmöl ist ein Pflanzenöl, das aus dem Fruchtfleisch der Ölpalme gewonnen wird. Dieses Öl ist das mit Abstand billigste Pflanzenöl. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften ist es vielseitig einsetzbar in der Lebensmittel- und Chemieindustrie. Nur wenige Hersteller – zumeist aus der Biobranche – kennzeichnen das in den Produkten enthaltene Palmöl und Palmfett auf der Verpackung. Die meisten Firmen versuchen dies zu verschleiern und schreiben von "pflanzlichen Ölen und Fetten".

Die Ölpalme wächst rund um den Äquator, doch 85 Prozent des Palmöls wird von Indonesien und Malaysia produziert. Vanessa Böttcher war in Indonesien und hat sich die Produktion dieses weltweit beliebten Öls für die globale Industrie angesehen.



Zu Gast im Studio ist Martin Wildenberg von GLOBAL 2000.