heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Das Wetter und Temperaturen deuten jetzt schon eindeutig Richtung Winter. Minusgrade in der Nacht, der Eiskratzer in der Früh sind da schon eindeutige Indizien. Doch kaum ist die Scheibe des Autos frei lässt sich das Auto nicht starten - die Batterie ist zu schwach! Eine Situation die jetzt viele Pendlerinnen und Pendler erleben, die Pannendienstfahrer haben Hochsaison. Unser Reporter Jan Matejcek hat heute einen Automobilclub Stützpunkt besucht!

Cornelia Voglmayer macht Recyklingkunst der besonderen Art. Die Wiener Künstlerin fertigt Schmuck aus alten Graffitis an. So entstehen Stücke konservierter Jugendkultur mit denen man sich schmücken kann.

Porträt: Gregor Meyle

Der deutsche Liedermacher Gregor Meyle, der am Samstag in St. Anton am Arlberg liver zu sehen ist, war vergangene Woche auf Promo-Tour in Österreich. Im Gepäck hatte er sein neues Album und gleich drei Österreich Termine für das nächste Jahr. Wir haben den sympathischen deutschen zu einem Interview getroffen.