Schlosshotel Orth Verkauftes Gl├╝ck

Hartmut Engler hat auf dem Rosnerhof ein Pferd für seine Zucht gekauft und in einer Koppel beim Schlosshotel untergestellt. Als das Pferd am Morgen verschwunden ist, beschuldigt er das Hotel der Schlamperei und die 14-jährige Pferdenärrin Julia des Diebstahls. Tatsächlich findet er das Pferd auf dem Rosnerhof wieder. Wenzels gute Laune, mit der er aus Paris zurückkehrte, ist schnell verfolgen. Bei einem Besuch auf Jacobs Baustelle fällt Sissy von einer Bautreppe. Was zunächst wie ein harmloser Unfall aussieht, hat lebensbedrohende Konsequenzen.

Co-Produktion ORF/ZDF