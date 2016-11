Easy Virtue - Eine unmoralische Ehefrau ("Easy Virtue")

Hochkarätig besetzte Verfilmung und großartig opulentes Comeback von Regisseur Stephan Elliott ('Priscilla - Königin der Wüste'). Freigeist Jessica Biel, Kristin Scott Thomas als neurotische Reizfigur und Colin Firth als verständnisvoller Zyniker mit Herz und Seele gehen spielfreudig in die Arena der Culture-Clash-Komödie der Zwanziger Jahre. Ein Feuerwerk an Pointen und Ideen garantiert beste Unterhaltung!



England in den 1920er Jahren. Auf dem Stammsitz der Whitakers ist die Hölle los. Der junge Adelsspross John kehrt von seiner Reise aus Monte Carlo zurück und überrascht die Familie mit seiner frisch angetrauten Braut Larita. Die abenteuerlustige, freizügige US-Amerikanerin ist Johns konservativer Mutter Veronica von Beginn an ein Dorn im Auge. In ihrem zynischen Schwiegervater Jim findet Larita jedoch einen Verbündeten. Die mit feiner Klinge geführten, familiären Grabenkämpfe eskalieren.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)