Sturm der Liebe Teil 2583

Eigentlich sieht Clara keine Zukunft mehr für sich in Bichlheim, da wird ihr späte Genugtuung zuteil. Von William zum Grübeln gebracht, räumt Adrian ein, ihr vielleicht Unrecht getan zu haben. Sein Missgeschick will Adrian wiedergutmachen, indem er jenem Mann auf den Zahn fühlt, der Clara der vorsätzlichen Körperverletzung bezichtigt hat. Indes gerät Nils in U-Haft, nachdem seine Fluchtabsichten der Polizei verraten wurden. Zwar beteuert Werner, loyal geblieben zu sein, der Augenschein spricht aber gegen ihn.