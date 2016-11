Zeit im Bild

76 Tote, 5 Überlebende: Die Bilanz eines Flugzeugabsturzes in Kolumbien / Die ÖVP ist um Beruhigung in Sachen Wahlempfehlung bemüht / Wegen Massenmail fordert die Fernmeldebehörde die Aufhebung der Immunität von Hofer und Strache / Die Serie zur Bundespräsidentenwahl dreht sich diesmal um Flüchtlingsheime / Neuer Vorstoß des Justizminister um gegen die sogenannten Reichsbürger vorgehen zu können / Treffen europäischer Sozialdemokraten in Wien / 70.000 t römischer Müll werden in Österreich verbrannt / Tschernobyl erhält eine neue Schutzhülle / Die Kosten fürs Schifahren steigen wieder / Der Zweiteiler „Das Sacher in bester Gesellschaft“ läuft über die Weihnachtsfeiertage im ORF