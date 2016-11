heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Spätestens 2019 wird bei Ihnen ein Smartmeter eingebaut. Sie wissen nicht, was das ist? Dann wird es höchste Zeit, er weiß dann nämlich alles über Sie. Und zwar Ihren kompletten Tagesablauf. Im Gegenzug er soll Ihnen der so genannte intelligente Messzähler beim Stromsparen helfen. Laut Gesetz haben sie theoretisch die Möglichkeit zu sagen, sie wollen ihn nicht. Praktisch sieht das ganz anders und gar nicht smart aus... Judith Langasch berichtet.

Genussmythen Milch

Nahezu täglich hört oder liest man Ernährungstipps, was man meiden sollte und was uns angeblich "ewiges" Leben beschert. Einige Jahre und "wissenschaftliche" Studien später ist dann alles wieder ganz anders. Viele dieser vermeintlichen Gesundheitsgebote rund um die Ernährung sitzen so tief, dass man den Wahrheitsgehalt nicht mehr in Frage stellt. Gefährlich ist der Glaube an Ernährungsmythen zwar nicht, allerdings lebt sich's ohne viel entspannter und vor allem genussvoller. Andrea Frey mit einer etwas anderen Sicht zum Thema Milch.