heute leben

Erdbebenwarnung durch Tiere | Requiem Kaiser Franz Josef | Medizin: Fertilität bei Männern | Barbara Rett trifft auf Günter Haumer | "Licht ins Dunkel"- Aktionstag | New Media Coach "Hackerangriffe"| Premiere: Liebe möglicherweise | Mein Freund auf 4 Pfoten | Stargast: Willi Resetarits

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Erdbebenwarnung durch Tiere Naturkatastrophen wie Unwetter oder auch Erdbeben frühzeitig vorher zu sagen das könnte viele Schäden verhindern und sogar Menschenleben retten. Ein Forschungsprojekt der Universität Graz geht hier ganz neue Wege.

Requiem Kaiser Franz Josef Gestern gab es den Schlusspunkt im Gedenkjahr zum 100. Todestag von Kaiser Franz Joseph. In Wien wurde ein Gedenkgottesdienst im Stephansdom zelebriert, danach zogen viele Traditionskompanien in ihren historischen Uniformen der k.k.-Monarchie zur Kaisergruft, wo Georg Habsburg-Lothringen in Vertretung seiner Familie einen Kranz niederlegte. Tausende Zuschauer waren als Zaungäste gekommen, viele von ihnen hatten familiäre Erinnerungen an die Zeit dieses populären Monarchen.

Medizin: Fertilität bei Männern Viele Paare wünschen sich sehnlichst ein Kind und es will und will nicht klappen. Bei jedem vierten Paar in Österreich tritt nach 12 Monaten regelmäßigem Geschlechtsverkehrs keine Schwangerschaft ein. Die Ursachen können vielfältig sein und betreffen nicht nur die Frauen sondern auch die Männer, etwa 40 Prozent der Männer weltweit leiden unter verminderter Fruchtbarkeit. Diese Zeugungsunfähigkeit, also Unfruchtbarkeit hat nichts mit Impotenz zu tun. Nach wie vor wollen Männer aber nicht damit konfrontiert werden, dass die ungewollte Kinderlosigkeit an ihnen liegt.

Barbara Rett trifft auf Günter Haumer Bariton Günter Haumer, der an der Wiener Volksoper engagiert ist, ist heuer neben Angela Denoke, Vesselina Kasarova und Dmytro Popov Star des traditionellen Konzertes "Christmas in Vienna". Barbara Rett hat den Niederösterreicher dabeim besucht und ein vorweihnachtliches Familienkonzert bekommen

Weihnachten kann ruhig kommen!



Speziell für den jungen Bariton und Volksopernliebling GÜNTER HAUMER, denn er wird heuer erstmals bei "Christmas in Vienna",dem traditionsreichen Weihnachtskonzert aus dem Wiener Konzerthaus dabei sein! An der Seite von Stars wie ANGELA DENOKE und VESSELIN KASAROVA wird er mit den WIENER SÄNGERKNABEN und dem ORF-RADIOSYMPHONIEORCHESTER WIEN adventliche Musik aus vielen Jahrhunderten und vielen Ländern singen.



Dass HAUMER, übrigens auch begehrter Akkordeonist und ausgebildeter Logopäde, dabei ein kolumbianisches Weihnachtslied zum Besten geben wird, ist kein Zufall! Ist seine Frau YALILE CARDONA doch, selbst Sängerin, in Bogota geboren worden. In einem kleinen Ort in Niederösterreich hat die Familie ein Haus bezogen, dass trotz trübster November-Tristesse voll von Licht, Liebe und Lebendigkeit ist.



Dass die Musik dabei nicht fehlen darf, versteht sich von selbst! Und so konnte BARBARA RETT gleich mit 4 Herren Haumer gemeinsam singen, denn die Söhne Emilio, Santiago und Manuel gehen ganz in die Fußstapfen der Eltern und musizieren ihrerseits leidenschaftlich gerne - Feliz Navidad!



Christmas in Vienna 2016

Mit Angela Denoke, Vesselina Kasarova, Günter Haumer und Dmytro Popov

Erwin Ortner, Wiener Sängerknaben,

ORF-Radiosymphonieorchester

Konzerthaus 16. und 17.Dezember 2016



Günter Haumer in der Volksoper

21.und 28. Dezember 2016: Carmina Burana/Bariton

31.Dezember: Die Fledermaus/ Dr.Falke

23.Jänner 2017: Carmina Burana/Bariton

"Licht ins Dunkel"- Aktionstag

New Media Coach Lena Doppel "Hackerangriffe" Webseite nicht erreichbar oder gratis öffentliche Verkehrsmittel in San Francisco nutzen, sie beide haben etwas gemeinsam, die Systeme wurden von Hacker angegriffen und lahmgelegt. Ob das österreichische Außenministerium, das Bundesheer, die EU-Kommission oder die Präsidentenwahl in Amerika, überall wird von Manipulation durch Cyperattacken gesprochen. In Deutschland sind 900.000 Telekom Kunden seit gestern Nachmittag nicht mehr online. Auch hinter dieser Störung vermutet man einen Hackerangriff. Wie funktioniert so etwas und vor allem was passiert da genau, dass weiß unser New - Media Coach Lena Doppel.

Premiere: Liebe möglicherweise Beziehungen in all ihren Facetten stehen im Mittelpunkt des neuen Films "Liebe möglicherweise". Darin spielt ein hochkarätiges Schauspielerensemble von Bambipreisträgern bis zu Größen vom "Theater in der Josefstadt". Gestern feierte der vom ORF mitfinanzierte Film viel beklatschte Österreich-Premiere.

Mein Freund auf 4 Pfoten Die Schauspielerin Sabine Petzl lebt seit geraumer Zeit in Slazburg und das nicht allein vor einigen Monaten ist sie Susi zu ihr gestoßen, die Hündin ist mehr als ein Freund auf 4 Pfoten.Wir haben Sabine und ihre Susi besucht und beide mögen es pink.

Stargast: Willi Resetarits „7“ ist der Titel des neuen Stubnblues´Albums rund um Willi Resetarits obwohl es doch erst die 6te CD der Formation ist und mehr als 7 Titel drauf sind. Warum es so heißt, warum es so klingt und wie intensiv das Jahr für Willi Resetarits war, darüber spricht er in „heute leben“.